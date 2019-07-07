Мексиканские пограничники не пустили в страну 14 граждан России - туристов

14 россиян прилетели рейсом авиакомпании Nordwind в Мексику в курортный город Канкун, но мексиканские пограничники не пустили в страну граждан РФ. О том, что россиян-туристов не пустили в Мексику на границе, сообщили в посольстве России в Мехико.

Дипломаты сообщили, что местная миграционная служба решила - цели поездки россиян не соответствуют заявленной. В консульстве пытаются выяснить точные причины, по которым российские туристы не смогли попасть в Мексику, - передает РИА Новости.

Ранее 4 июля в курортном Канкуне были задержаны 10 россиян. Миграционная служба заявила, что у троих из них профиль не соответствует туристическому. В дипмиссии объяснили, что такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не подтвердили на месте бронь отеля, не имели обратных билетов или не могли доказать наличие средств для пребывания в стране.

Еще троим россиянам из группы запрещен въезд в Мексику из-за того, что они находятся в черном списке.

Еще четверо с российскими паспортами прибыли в Канкун из Узбекистана. У пограничников возникло подозрение, что паспорта могут быть фальшивыми. Девять из 10 пассажиров первой группы вернулись в Россию.