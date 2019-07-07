Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре
7 июля 2019, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре. Представитель украинского Генштаба Леонид Залюбовский сообщил, что заметна "активность" российских подводных лодок в Черном море.
Залюбовский заявил, что "под предлогом прохода в ремонт российские корабли нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция".
Он рассказал, что МИД Украины сообщил Турции о "нарушениях" со стороны России, - передает РИА Новости.
Залюбовский добавил, что Россия под видом технического обслуживания якобы осуществляет полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном море, что противоречит положениям конвенции Монтре.
Конвенция Монтре принята в 1936 году. Документ устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. По условиям конвенции, торговым судам разрешается проход через проливы в мирное и военное время.