Генштаб Украины обвинил Россию в нарушении конвенции Монтре. Представитель украинского Генштаба Леонид Залюбовский сообщил, что заметна "активность" российских подводных лодок в Черном море.

Залюбовский заявил, что "под предлогом прохода в ремонт российские корабли нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция".

Он рассказал, что МИД Украины сообщил Турции о "нарушениях" со стороны России, - передает РИА Новости.

Залюбовский добавил, что Россия под видом технического обслуживания якобы осуществляет полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном море, что противоречит положениям конвенции Монтре.

Конвенция Монтре принята в 1936 году. Документ устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. По условиям конвенции, торговым судам разрешается проход через проливы в мирное и военное время.