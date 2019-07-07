Что хочет главный претендент на пост министра культуры Латвии от «этих русскоязычных»

Собирающиеся 9 мая у памятника Освободителям в Риге люди гордятся победой над фашизмом, так как больше повода для гордости у них нет. Так заявил главный претендент на пост министра культуры Латвии Наурис Пунтулис.

Главный претендент на пост министра культуры г-н Пунтулис даже не скрывает своей неприязни к тем, кто приходит к памятнику Освободителям, чтобы отдать дань тем, кто ценой своей жизни дал возможность Жить.

Об этом артист Наурис Пунтулис откровенно рассказал латвийским СМИ.

Если честно, то я не совсем понимаю, что происходит: у г-на кандидата мирная профессия – артист. Но, видимо, «будущее» кресло министра так вскружило голову г-ну Пунтулису, что он заявил следующее: «Я много думал и дискутировал об этом. У этих русскоязычных, которые себя идентифицируют себя с СССР, нет ничего другого, как только победа над фашизмом. Чем им тогда гордится? Тем, что они 70 лет портили жизнь половине Европы? Большевистским переворотом 1917 года, когда были сожжены книги и произведения искусства? Загубленными жизнями миллионов людей?»

Кандидат в министры культуры «разошелся» в своем национализме, но, видимо, понял, что следует и «подсластить пилюлю»: «Русские – великая нация, но им не нравится, что мы заставляем их учить латышский язык».

Позвольте, г-н артист, а кому нравится, когда его ЗАСТАВЛЯЮТ? Есть такая русская пословица – «ласковый теля двух маток сосет». Как же вы не знаете «этих русскоязычных» в Латвии! Знают, учат и принимают латвийское гражданство! Имейте уважение к великой нации. Ваши слова!

Далее, г-н Пунтулис заявил, что «русские» слишком ленивы, чтобы слушать Чайковского или читать Пушкина.

Видать, давно не был г-н кандидат в театрах-то!

Что тут можно сказать?

Повторю слова Надюхи из ослепительного фильма «Любовь и голуби»: «Желтая вода тебе в голову ударила!»