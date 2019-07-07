Журналисты телеканала "Звезда", попавшие под обстрел украинских силовиков в селе Коминтерново в Донбассе, смогли покинуть населенный пункт. Съемочная группа ТК "Звезда" попала под обстрел в воскресенье утром.

Телекорреспондент Екатерина Габель рассказала, что они записывали репортаж, вели съемку возле дворца культуры, куда местные жители приходят за гуманитарной помощью, и начался обстрел со стороны ВСУ.

По словам Габель, журналисты спрятались от обстрела в укрытии. И не могли выехать из села, так как "улица, по которой нужно выехать, простреливается из крупнокалиберных пулеметов, а выезд из поселка тоже пристрелен минами". Никто из съемочной группы не пострадал. В результате когда военные разрешили ехать, журналисты уехали.

Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что самопровозглашенная республика обращается к международным организациям, в том числе ОБСЕ и ООН, из-за обстрела российскими журналистов украинскими силовиками в Донбассе, который стал третьим за последние две недели.