Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, как Владимир Путин стал крестным его дочки. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был представлен Владимиру Путину в начале 2000-х на одном из официальных мероприятий.

Медведчук был заместителем председателя Верховной рады Украины, а Путин - президентом России. Теснее они начали общаться, когда Медведчук возглавил администрацию президента Украины Леонида Кучмы. У них оказалось много общих интересов и схожие взгляды, и они подружились.

Когда в семье Медведчука решили крестить дочь, у его супруги Оксаны Михайловны появилось желание, чтобы крестным девочки стал Владимир Путин. Она попросила мужа обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. Путин не отказал, - рассказал украинский политик в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Сейчас семья Медведчука гордится, что Путин стал их кумом.

По словам Медведчука, его дочь видится со своим крестным отцом. Во время встречи на даче политика в Крыму еще до 2014 года Путин преподнес крестнице букет и подарил плюшевого медведя.