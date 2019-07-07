Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации. Кадровый документ опубликован на сайте украинского президента.

«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении от 5 июля.

По данным РИА Новости, Виталий Комарницкий — уроженец Крыма. В 2007 году он стал ректором Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко.

В 2010 году был избран депутатом Луганского областного совета от Партии регионов.