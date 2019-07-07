Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию в отношение «Северного потока — 2»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию в отношение строящегося трубопровода «Северный поток — 2», по которому газ из России напрямую, минуя Украину, пойдет в Европу.

Комитет ПА ОБСЕ расценивает «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств, - передает РИА Новости. Инициировали внесение поправки в резолюцию внесли американские парламентарии.

Автором резолюции «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» является парламентарий из Литвы Рута Милюте.

Резолюция призывает правительства государств-участников ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

Парламентарии США совместно с несколькими представителями Литвы и Канады выразили «особую обеспокоенность по поводу проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" и их потенциального использования как средств политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников». Они опасаются, что «друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать».

Турецкая делегация выступила против поправки в резолюцию.