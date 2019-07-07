Зачем латвийской авиакомпании иностранные пилоты?

Все больше и больше иностранных пилотов устраиваются на работу в национальную латвийскую компанию airBaltic. И авиакомпания их с удовольствием «берет». Даже с проблемами по здоровью.

В одном из своих интервью директор Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов сетовал на то, что иностранные пилоты (из стран ЕС) пытаются устроится в компанию airBaltic, скрывая информацию о состоянии своего здоровья.

Почему же авиакомпания берет «проблемных» пилотов? На кону – жизнь людей!

По словам г-на Городцова, Латвия испытывает нехватку пилотов! Видимо, поэтому в национальную компанию сгодится любой!

Желание иностранных пилотов понятно – получить работу! А как же медицинская комиссия? Куда смотрит она?

Мы провели свое журналистское расследование. Да, существует такая комиссия, которая находится в обычной поликлиники «Авиамед». Название, конечно, соответствует, но….А как можно пройти комиссию за час-два?

Позвольте, но пилоты гражданской авиации – те специалисты, к состоянию здоровья и квалификации которых предъявляются одни из самых жестких требований. Это связано с тем, что они несут серьезную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.

Что касается непосредственно требований к состоянию здоровья, то все показатели жизнедеятельности пилота должны находиться в норме. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительным системам. Так нам объяснили в славной поликлинике «Авиамед». Но почему тогда медицинский осмотр в национальной латвийской компании длится столь мало? В этом мы убедились, когда поговорили неофициально с некоторыми пилотами.

Имена, разумеется, изменены.

Рихард Ивановс: «Я летаю уже более 25 лет и могу сказать, что самая быстрая медицинская комиссия для пилотов – в Латвии. Я начинал свою работу пилота еще в советское время, на Севере. Медицинские проверки проходили раз в год. В airBaltic тоже раз в год, но на Севере или позже в «Латвияс Авиалинияс» нас проверяли тщательно и долго. Иногда одного дня не хватало. Сегодня к состоянию здоровья не выдвигают особых требований: сердце, легкие, слух в порядке – замечательно!»

Из очень достоверных, но неофициальных источников мы узнали, что, например, в компании airBaltic, долгое время работал Александр Сваренс, который имел искусственный хрусталик. Правда, пилот Сваренс уже не летает, но есть иностранный пилот г-н Ф-он, который потерял сознание во время полете из-за повышенного сахара.

Была еще «темная» история с пилотом г-ном Рупейксом, которого, увы, сегодня нет в нашем грешном мире. Он умер, имея проблемы с сердечно-сосудистой системой, но работая действующим пилотом.

Повторяю, данная информация получена неофициально, но она верная. Как наш спецкор мог это узнать? Исключительно путем расследования, общением с чиновниками и медиками национальной авиакомпании. Разумеется, не «под диктофон». Но, существуют определенные «свидетельские» показания, официальные фамилии.

Справедливости ради отметим, что airBaltic очень тщательно скрывает данную информацию: я, как журналист, пыталась еще с 2015 года получить информацию из пресс-службы авиакомпании, лично у г-на Ванагса, но, увы, все мои вопросы остались без ответа.

А как же безопасность пассажиров?

На сайте латвийской национальной компании можно прочитать, что «приоритет компании – безопасность пассажиров».

Извините, но лично я, года четыре, не летаю самолетами компании airBaltic. И причина не только в профнепригодности некоторых пилотов, но и в самих самолетах, и в отношении к пассажирам. Достаточно почитать отзывы пассажиров, которые летали этой авиакомпанией.

И мне стало теперь понятно, почему национальная латвийская компания не может найти инвестора….

Кстати, не так давно правительство утвердило новый состав латвийско-российской межправительственной комиссии, а должность ее сопредседателя занял министр сообщения Талис Линкайтс.

А знает ли уважаемый министр, что на самом деле происходило в компании airBaltic? Если нет, то я могу «познакомить» государственного чиновника с официальными документами. Но думаю, что г-ну Линкайтсу это будет не совсем интересно. Он занимается более интересными «вещами», чем безопасность пассажиров.

А может российским партнерам будет интересно?

Тогда обращайтесь в редакцию и информация будет!

О том, в скольких судах со своими же пилотами погрязла латвийская авиакомпания….в следующем номере.

Продолжение следует…..

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.