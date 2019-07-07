В США арестовали миллиардера-педофила за торговлю людьми

Крупный американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке. Ранее он был осужден за сексуальные домогательствами. Пострадавшими были несовершеннолетние. Как сообщают американские СМИ, в его деле появились новые обвинения.

Миллиардер был арестован накануне вечером в аэропорту Тетрборо в Нью-Джерси. Он только-только прилетел из Парижа. В его квартире в Нью-Йорке прошли обыски. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинение.

Скорее всего, перед судом Джеффри Эпштейн предстанет уже в понедельник. Этот арест стал продолжением его предыдущего дела. Тогда миллиардер признал себя виновным в педофилии. Кроме того, ему предъявляли обвинение в торговле девушками, которых он эксплуатировал.

После сделки с правосудием Эпштейн отсидел 13 месяцев. Однако в деле появились новые пострадавшие. И теперь миллиардера арестовали.

Среди возможных причин появления новых пострадавших называют компенсацию, которую он выплатил признанных пострадавшими девушкам после решения суда. Не исключено, что девушек было больше, чем представила сторона обвинения. И теперь они решили немного «пощипать» миллиардера.