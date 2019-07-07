Более 90% украинцев начали экономить из-за нехватки денег

Проведённый на Украине опрос показал, что более 90% граждан страны испытывают финансовые трудности. Люди выбирают, на чём можно сэкономить: начиная с отдыха и заканчивая лекарствами и продуктами питания.

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«Из-за сложного материального положения основная масса украинцев – примерно 91% опрошенных – перешла на режим экономии», - сообщается в результатах опроса Research & Branding Group.

Согласно статистике, средняя украинская семья вынуждена экономить сразу по четырём-пяти статьям бюджета. Более половины респондентов признались, что урезали расходы на отпуск, 52% стараются экономить на обуви и одежде, 48% ограничивает себя в питании. 39% опрошенных нашли способ экономить на коммунальных платежах. При этом 57% пожилых жителей Украины пытаются сократить траты на медикаменты, передаёт РИА Новости.