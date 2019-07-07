Зачем Лондон решил заплатить независимым СМИ в Западной Европе?

В Великобритании заявили о своих планах выделить 18 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда российских рублей) независимым СМИ из Восточной Европы.

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Таким образом в Лондоне собрались бороться с «дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе» и поддерживать независимые СМИ на Западных Балканах, передаёт РИА Новости сообщение британского Министерства иностранных дел.

Предполагается, что финансирование поддержит журналистов независимых СМИ «в некоторых из наиболее репрессивных обществ» и позволит начать борьбу с дезинформацией.

«В ситуации, когда лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общества», - сказал глава МИД Великобритании Джереми Хант.