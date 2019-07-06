В сети опубликовано фото с церемонии крещения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи

В Лондоне сегодня, 6 июля, крестили сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Церемонию крещения Арчи в частном порядке провел архиепископ Кентерберийский. СМИ на обряд не приглашались, так пожелали родители маленького Арчи - герцог и герцогиня Сассекские.

Судя по официальной фотографии с крестин, которую опубликовала королевская семья, церемонию в часовне Виндзорского замка посетили отец Гарри принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла,дядя Арчи - старший брат Гарии принц Уильям со своей супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин, мать Меган Дория Рагланд. На крестинах присутствовали сестры покойной матери Гарри принцессы Дианы: леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркодейл. Имя крестных матери и отца сына принц Гарри и Меган Маркл так и не раскрыли.

Королева Великобритании Елизавета II не посетила крестины правнука из-за своего плотного графика. Поклонники королевской семьи возмущены, что они засекретили церемонию крещения наследника, провели ее без присутствия телекамер и фотографов, - сообщает Daily Mail. Они отметили, что герцог и герцогиня Сассекские потратили около 2,4 млн фунтов на ремонт своей новой резиденции, которые были взяты из пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками. Британцев возмутила скрытность родителей Арчи, что не характерно для королевской семьи.