На Украине СМИ выудили видео с похищенным ополченцем и переврали его слова. Скандальные публикации брызжут пафосом скандальных формулировок: «похищенный киевскими спецслужбами экс-начальник противовоздушной обороны Славянска Владимир Цемах признался, что он прятал «Бук», из которого был сбит малазийский Боинг». Но на видео пленник произносит совсем другое слово.

Владимир Цемах был похищен украинскими спецслужбами накануне. Его обработали какой-то спецхимией, которая временно отключила сознание бывшего командира противовоздушной обороны Славянска. С территории Донбасса он был вывезен через официальный пункт пропуска под видом парализованного пенсионера.

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга». Он пересказывает, что происходило в тот момент.

«Он «сушку» поломал, а «сушка» вторая сбила Боинг», — рассказывает на видео Владимир Цемах про своего сослуживца, — «Я это в курсе. Я этого пацана вытаскивал. Я эту (тут матерное слово) прятал».

Украинские СМИ зацепились за эту цитату. И раздули сенсацию. Похищенный Владимир Цемах дал признательные показания. А потом рассказали, что он прятал «Бук», из которого был сбит не украинский «Су» (или как бывший ополченец сказал: «сушка»), а малазийский «Боинг».

По известной версии: гражданский самолет был сбит украинским Су. Малазийский «Боинг» летел по своему маршруту. Ему на перехват двигались два штурмовика Су украинских ВВС. Ополченцы сбили один из военных самолетов. Второй выпустил ракету по малазийскому «Боингу» и улетел.

«Авторы этого материала слово запикали», — утверждают укранские СМИ, процитировав кусок интервью Владимира Цемаха, который был упомянут выше. Запиканное слово было явно матерным, но украинские СМИ услышали в нем название зенитного ракетного комплекса: «Если читать по губам, оно короткое и вторая буква явно «у». Как версия — «Бук» — зенитно-ракетный комплекс».

Вторая буква действительно у. И слово реально короткое. Но оно состоит не из трех, как предполагают украинские СМИ, а из пяти букв. Это то самое слово, которое является синонимом слова «фигня».

Вся эта «запиканный бук по версии украинских журналистов» и стала поводом для скандала. Украинские СМИ сначала соврали про то, что «появилось сенсационное признание» Владимира Цемаха (запись появилась в 2015 году). Второй раз киевские масс-медиа прокололись с нелепой расшифровкой матерного слова. Третий прокол был в разъяснении слов похищенного. Он прямо сказал, что «Боинг» был сбит ракетой, выпущенной украинским штурмовиком. По версии украинских журналистов гражданский самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса. И теперь в разделе политика в украинском медийном поле эта новость стала одной из самых популярных.