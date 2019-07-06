В аэропорту Мексики задержаны семеро граждан России

Семерых россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун из-за несоответствия цели поездки заявленной. Об этом сообщили в посольстве России в Мехико, передает РИА Новости.

Там также рассказали, что задержанные находятся в аэропорту Канкуна около трех дней. При этом в консульство России они не обращались. Отмечается, что российские граждане ждут обратного рейса.

Дипломаты подчеркивают, что в аэропорту Канкуна довольно часто отказывают туристам во въезде в страну именно по причине несоответствия цели поездки заявленной. Какой - не уточняется.