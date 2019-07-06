Сегодня, 6 июля, латвийская армия отмечает свое 100-летие. В центре города проходит праздник в честь латвийской армии.









В центре латвийской столице оживленно: проходят демонстрации Национальных вооруженных сил, выставка военной техники и концерт «Латвийской армии – 100!».









Праздничное мероприятие началось с выступления государственных лиц – президента Латвии Раймонда Вейониса, министра обороны Артиса Пабрикса, командира НВС Леонида Калниньша.









Государство решило устроить поистине праздничное мероприятие: каждая часть концерта посвящена какому-то отрезку в истории Латвии, начиная с возникновения и до современности. В концерте примут участие военные оркестры Латвии и Канады. Кстати, состоится концерт Центрального оркестра Канадских вооруженных сил. Почему канадских? Напомним, Латвия – член НАТО. Но, экс-президент Вайра Фрейберга «выходец» их Канады. Стоит ли удивляться?









Интересно, что все желающие, с удовольствием, знакомятся с военной техникой. Праздник «превратился» с ознакомлением военной техники стран НАТО.









Лично меня удивило то, что на мероприятии было представлен плавающий легкий танк (производство России, но лет 20 назад) – BMP-2. Представлен Чехословакией.















