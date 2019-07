В Словении появилась деревянная Мелания Трамп

Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении. Об этом сообщила организатор мероприятия галерея Match.

Скульптуру супруги Дональда Трампа создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и туфлях того же цвета (как на инаугурации мужа) в виде древнеславянской фигуры.

Деревянная Мелания стоит на берегу реки и приветствует народ. Но местные жители отрицательно отнеслись к ее появлению. Они не увидели сходства с женой президента США. Многие сочли скульптуру "позором" и "уродством".

Bizarre statue of Melania Trump erected in Slovenia https://t.co/pKbrGAtZFa pic.twitter.com/wuTsGnB3pM

The face is the best part. pic.twitter.com/ELD1w6ENpp