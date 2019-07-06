В отношении Порошенко, снявшего 34 млн долларов в банке, возбудили уголовное дело

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в течение месяца снял со счета в своем банке 34 миллиона долларов наличными, возбуждено уголовное дело. Порошенко подозревают в отмывании денег.

Порошенко за месяц снял со счета в своем банке $34 млн наличными

В Государственное бюро расследований по поводу бывшего украинского президента обратился бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, который был главой Украины до Порошенко, Андрей Портнов.

Деньги Порошенко снял со своего счета в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке. Теперь следственные органы намерены выяснить, на что ушли эти деньги.

По оценкам Портнова, Порошенко вынес из банка 340 килограммов стодолларовых купюр.