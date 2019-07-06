В отношении Порошенко, снявшего 34 млн долларов в банке, возбудили уголовное дело
6 июля 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в течение месяца снял со счета в своем банке 34 миллиона долларов наличными, возбуждено уголовное дело. Порошенко подозревают в отмывании денег.
В Государственное бюро расследований по поводу бывшего украинского президента обратился бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, который был главой Украины до Порошенко, Андрей Портнов.
Деньги Порошенко снял со своего счета в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке. Теперь следственные органы намерены выяснить, на что ушли эти деньги.
По оценкам Портнова, Порошенко вынес из банка 340 килограммов стодолларовых купюр.