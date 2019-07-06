Американский журналист призывает не думать о санкциях и посетить Крым

Американский журналист Джефф Опдайк опубликовал статью, где описал свои впечатления после посещения Крыма. По его словам, каждый должен хоть раз в своей жизни посетить полуостров.

"Вводя санкции, вы просто делаете хуже местному населению. Санкции против Ирана бьют по иранцам, но не делают особо ничего для смены режима. То же самое с Кубой. То же самое… выберите страну под санкциями...Я путешествую. Я рассказываю читателям о том, что представляет из себя место", - передаёт слова журналиста газета Los Angeles Times.

Опдайк признался, что не планировал писать статью про Крым, но полуостров его настолько восхитил, что он решил поделиться своими впечатлениями. Корреспондент добавил, что посетил Крым пять раз за последний год. Он призывает туристов не обращать внимание на политику, а просто съездить и отдохнуть.

По его мнению, полуостров - "плод любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии".

Опдайк напомнил, что посещение Крыма чревато уголовным преследование со стороны Украины, собственно именно им не понравилась его статья. Они заявили, что журналист толкает американцев на преступление. По мнению украинцев, материал заказала Россия.

"Никто ничего мне не платил за поездку в Крым или написание текста о Крыме. Я ездил сам, то есть оплатил 100% своих расходов на поездку, потому что мне нравится ездить по уникальным местам", - высказался он РИА Новости.