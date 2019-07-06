Украинские силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сегодня утром зафиксирован минометный обстрел детской площадки в Горловке. По предварительным данным, пострадавших нет.

Детскую площадку обстреляли из минометов украинские силовики. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в 08.20 вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Дзержинск - Горловка с применением минометов калибром 120 миллиметров, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.