Украинские силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке
6 июля 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
В самопровозглашенной Донецкой народной республике сегодня утром зафиксирован минометный обстрел детской площадки в Горловке. По предварительным данным, пострадавших нет.
Детскую площадку обстреляли из минометов украинские силовики. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в 08.20 вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Дзержинск - Горловка с применением минометов калибром 120 миллиметров, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам.