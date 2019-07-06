«Украина замерзнет, если не накопит газа», - предупредил глава «Нафтогаза» Коболев

Андрей Коболев, глава компании «Нафтогаз» предупредил о большом риске техногенной катастрофы на Украине, если на начало отопительного сезона в хранилище не накопят природного газа. «Украина замерзнет», - опасается Коболев.

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Он написал в Facebook, что «Нафтогаз» отсрочит выплату дополнительных дивидендов, лишь бы оплатить газ.

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет», — написал в соцсети глава «Нафтогаза». По словам Коболева, для этого требуются деньги, и поэтому «Нафтогаз» временно отложит выплату дивидендов.

Он расписал, как сейчас обстоит дело с запасами газа. По данным Коболева, в настоящее время в хранилищах находятся 13,8 млрд кубометров. 20 млрд, которые позволят пройти отопительный сезон даже при прерывании Россией транзита с 1 января, необходимо обеспечить до 15 октября. Для этого требуется ежедневно закачивать около 60 млн кубометров топлива.