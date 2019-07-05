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Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

5 июля 2019, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Фото: соцсети

Королева Великобритании Елизавета II не будет присутствовать на крестинах своего правнука Арчи из-за ошибки родителей малыша принца Гарри и Меган Маркл.

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Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля. Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза. Поэтому крестины было решено перенести – и теперь их не сможет посетить сама королева Великобритании! У королевы на этот день намечены важные встречи, о которых забыли поинтересоваться принц Гарри и его супруга, передаёт РенТВ. В связи с этим Елизавета II не сможет присутствовать на крестинах Арчи.

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