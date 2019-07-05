Рига: в центре города обосновались лисы

В самом центре столицы Латвии неожиданно обосновались… лисы. На самом деле эти хищники встречаются на всей территории Риги. «Мы уже давно живем с лисами», - утверждает председатель правления Рижского зоопарка Ингмар Лидака.

На окраине Риги лис много, уточняет г-н Лидака. Когда-то эти животные чаще всего болели бешенством, но благодаря систематической вакцинации, это заболевание в Латвии искоренено. Последний случай бешенства у дикого животного был констатирован в 2010 году.

Почему лисы решили обосноваться в городе?

«Лисы – везде, где чувствуют себя хорошо. Они находят место, где оборудуют «гнездо» и растят свое потомство. Нет ничего необычного в том, что лисы размножаются в городе: в мегаполисе всегда полно еды. Да и люди спокойно относятся к рыжим красавцам»,- утверждает представитель зоопарка.

Вот только коты стали пропадать в городе! По мнению специалистов, в городе лисам корма хватает – они едят все, что могут найти – ягоды, мышей, котов, птиц, объедки. Более того, лиса не уступит дорогу и собакам – может вцепиться в ногу большому домашнему любимцу.









Естественно, что рижане встревожены: у многих есть и декоративные породы собак, и коты. Специалисты советуют, что лучше к лисам с домашними питомцами не приближаться, ибо лиса – дикое животное, сильное, выносливое.

Признаюсь, что и мне несколько стало не по себе, когда я услышала такое предостережение. У меня есть любимец – хаски Лиам Нисон. Как с ним-то теперь гулять? Из раздумий меня вывел мой государственный муж, который часа два рассказывал, что у хищников есть своя иерархия доминирования! Мол, собака породы хаски – копия волк! А лиса на волка не пойдет! А волк не пойдет на медведя! Честно, я выслушивала все это молча. Но терпение мое иссякло! У хаски Лиама терпение тоже иссякло! Он просился, простите, «на двор». Вручив мужу собачий поводок – сказала: «Иди и проверь!» Муж пошел с Лиамом, но, на всякий случай, прихватил «холодное» оружие. Жду, когда вернутся…