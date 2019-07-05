В команде Зеленского первый серьезный раскол

Назначенный Зеленским на руководящую должность в СБУ Иван Баканов вышел из-под контроля, считают в команде украинского президента. Из-за этого возникла первая крупная конфликтная ситуация. Об этом сообщают украинские СМИ.

Поводом для конфликта, по сведениям украинских масс-медиа, стали назначения. Иван Баканов не согласовывал назначения с администрацией Зеленского. Он руководствуется рекомендациями главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а также заместителя генерального прокурора Николая Банчука.

Еще одной причиной недовольства Бакановым стало его намерение сохранить управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Ранее этот департамент планировалось ликвидировать.

Зеленский планировал назначить Ивана Баканова на должность главы СБУ. Однако после отказа украинского парламента снять с должности главного контрразведчика Украины Василия Грицака, у Баканова сохранилась официальная должность заместителя службы. Пока он считается исполняющим обязанности главы СБУ.