Девушка придумала способ, как смотреть сериалы и худеть

Девушка по имени Джои Ли поделилась с интернет-пользователями рецептом, как можно похудеть, при этом не отрываясь от просмотра сериалов. По её словам, за полгода ей удалось избавиться от десяти килограммов.

Девушка призналась, что смотрела сериалы во время занятий на кардиотренажерах в спортзале. «Это сделало мысль об упражнениях более терпимой, потому что у меня появилось что-то, на что я могла рассчитывать, когда надвигающаяся обязанность заниматься вызывала у меня неприязнь», - рассказала она.

Ли отметила, что уделяла тренировкам не менее 20 минут каждый день, передаёт Lenta.Ru. Со временем она заметила, что спорт, даже без сериалов, перестал вызывать у неё неприязнь.