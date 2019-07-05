Коломойский рассказал сколько у него денег

Считающийся патроном Зеленского украинский олигарх Игорь Коломойский раскрыл размеры своего состояния. Об этом сообщили украинские масс-медиа.

По словам Коломойского, у него около 7,5 - 8 миллиардов долларов США. Такова была оценка его состояния при процедуре раскрытия ПриватБанка, основателем которого и является предприниматель.

Публичная декларация прозвучала в ходе интервью. Сейчас ФБР расследует дело против Коломойского. Это скорректировало его бизнес-стратегию. Олигарх отказался от планов укрупнения бизнеса в Соединенных Штатах.

Журналисты спросили про обвинения в адрес Коломойского, на которого вешают «кредитные схемы» незаконного обогащения.

«Какие на хр…, мне кредиты были нужны?» — возмутился Коломойский: «Я никогда в Привате не брал кредиты».