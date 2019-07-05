Вооруженные силы Украины подвергли массированным обстрелам поселок Зайцево, который является пригородом Горловки. Разрушения после ударов зафиксированы на видео, появившемся на YouTube-канале Народной милиции ДНР.

Киевские военные атаковали поселок во вторник и среду с использованием пушек машин БМП-2, зенитных установок и 120-мм минометов. В результате обстрелов в Зайцево полностью сгорели три дома.

Ранее в пятницу сообщалось, что в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» раскрыли подробности возможного плана по возвращению неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав страны.