Сегодня, 4 июля, в Риге прошли мероприятия памяти жертв геноцида еврейского народа с участием высших должностных лиц.

Памятное мероприятие прошло в центре города на месте Большой хоральной синагоги, сожженной 4 июля 1941 года по распоряжению нацистов вместе с укрывшимися в ней людьми.

Из проживавших до войны в Латвии 93 000 евреев в период нацистской оккупации с 1941 по 1945 года было уничтожено более 70 000 евреев.









В советское время руины сожженной синагоги были снесены, а на ее месте разбит сквер. И только в 1993 году на этом месте был создан мемориал памяти.

На памятном мероприятии присутствовали президент Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер Кришьянис Кариньш, министр обороны Артис Пабрикс.

Г-н Вейонис выступил с обращением к присутствующим: «Прошло почти 80 лет с момента этой ужасной трагедии. Во время холокоста была практически полностью уничтожена еврейская община Латвии. Эта трагедия не произошла бы, если бы нацистская Германия и СССР не уничтожили суверенитет Латвии».

Президент отметил, что многое уже сделано для того, чтобы зажили раны войны, но остались и такие, для которых потребуется время и взаимопонимание, ибо холокост – жестокое и непростительное преступление, повторения которого нельзя допускать.