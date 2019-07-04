Власти ДНР игнорируют расправу над добровольцами из Европы?

Суд немецкого города Дортмунд приступил к рассмотрению дела жителя города Лёне, что на востоке Вестфалии. Ему вменяют в вину участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle. В Италии скинхедам дали срок за вербовку добровольцев на Донбасс

Свою поездку на Донбасс подсудимый не отрицает. Он находился в Донецке с 2014 по 2016 год. Родившийся еще в советской Украине нынешний гражданин Германии поехал на юго-восток Украины, чтобы защитить людей.

«На суде в Дортмунде 43-летний обвиняемый показал, что счел своим гражданским долгом защищать непризнанную "Донецкую народную республику" от украинской армии», — сообщает Deutsche Welle, — «По его словам, его обучили, как обращаться с оружием, но поначалу он, будучи профессиональным сварщиком, занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, впоследствии же вступил в подразделение охраны, но никогда не был на фронте».

Накануне в Италии были осуждены три человека за участие в войне на стороне Донецкой народной республики. Они получили сроки от полутора лет до двух лет и восемь месяцев.

Официальный Донецк на случаи судебного преследования своих европейских сторонников публично пока никак не отреагировал. На официальном сайте ДНР обещают поздравить коллектив завода «Электроремонт», анонсируют очередной выпуск программы «Белые журавли» и хвастаются призовым фондом конкурса «Город мастеров» в миллион рублей.

Донецк словно не заметил расправу над своими сторонниками. Как сообщает немецкая пресса, гражданин Германии разочаровался в войне на Донбассе. Отсуствие реакции донецких властей может быть косвенным свидетельством объяснения причин, почему наступило разочарование.