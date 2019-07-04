В командовании ДНР сообщили о новых потерях в результате ударов ВСУ по Донбассу

Народная милиция ДНР понесла потери в результате новых обстрелов киевскими военными территории непризнанного государства. Об этом проинформировал Даниил Безсонов, представитель оперативного командования республики.

Выступая на сегодняшнем брифинге для журналистов, Безсонов рассказал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали районы четырнадцати населенных пунктов, подконтрольных ДНР. Под огнем ВСУ погиб один боец Народной милиции, еще один ранен.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский предприниматель Игорь Коломойский определил основу гражданского конфликта в Донбассе. По данному вопросу бизнесмен высказался в беседе со СМИ.