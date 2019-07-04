В Генштабе ВВС Соединенных Штатов раскрыли детали плана на случай ядерной войны

В Генеральном штабе американских ВВС раскрыли подробности плана, подготовленного на случай конфликта с применением ядерного оружия. Об этом пишут российские интернет-СМИ.

Дэвид Гольдфейн, начальник Генштаба, рассказал, что он должен сначала связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования США, после чего американские силы и их союзники по НАТО приступят к массированной контратаке. В ней, в частности, будут задействованы истребители, бомбардировщики и средства разведки.

Также планом подразумевается, что противоракеты наземного базирования отразят удар по США. На завершающем этапе будут задействованы атомные субмарины, которые произведут «разрушительный залп», процитировало Дэвида Гольдфейна РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуме предсказали военный ответ России в случае нарушения беспилотником Штатов воздушного пространства страны.