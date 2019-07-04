В Пентагоне объяснили предназначение ржавых бронемашин

В Пентагоне объяснили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят для демонстрации в честь празднования Дня независимости. В ведомстве отметили, что Белый дом попросил именно эти машины.

"Так было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею...Белый дом попросил именно их", - передаёт сообщение Пентагона РИА Новости.

Отмечается, что накануне около мемориала Авраама Линкольна установили две бронемашины "Брэдли". Машины в очень плохом состоянии, краска местами облупилась, местами видна ржавчина, а стволы 25-миллиметровых пушек сняты. Однако, именно они станут украшением сцены, где скажет торжественную речь, посвященную "военной мощи США", Дональд Трамп.

Уточняется, что во время его речи над Вашингтоном должны пролететь боевые самолеты и вертолеты, в том числе новый истребитель F-35 и президентский "борт номер один".

На торжественном мероприятии также покажут два танка "Абрамс", бронированный внедорожник Humvee и бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.