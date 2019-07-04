Представители "Нафтогаз-Украина" объявили о возможных серьёзных перебоях в транзите российского газа
4 июля 2019, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель газового дивизиона "Нафтогаз-Украина" Андрей Фаворов сообщил, что в компании прогнозируют
серьёзные перебои в транзите газа из России в Европу и готовятся к ним уже сейчас.
Топ-менеджер украинской газовой корпорации на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Торонто (Канада), уточнил, что поставки российского газа могут быть приостановлены в первом квартале 2020 года, - сообщает РИА Новости. По его словам, ожидается, что будет сбой в транзите газа через Украину, и он продлится два-три месяца в начале 2020 года.
Фаворов считает, что доказательством возможных перебоев является факт: запасы топлива "Газпрома" в Европе примерно на 15 процентов выше в сравнении с прошлым годом.
Договор о транзите российского газа через Украину действует до 1 января 2020 года, - напоминает "СП".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что через пять лет Украина сможет полностью обеспечивать себя топливом и может отказаться от закупок российского газа.