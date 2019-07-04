Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что Кишинёву нужно договориться с Россией о скидке на российский газ, и он надеется её получить. Подробности Додон разглашать пока не стал. Но молдавский президент сообщил, что уже начал проталкивать эту идею.

"Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность обсудить с высшим руководством России эту возможность", — цитирует слова Додона телеканал NTV.

Президент Молдавии поделился, что в Moldovagaz вскоре сменится руководство, а новое будут выбирать уже по согласованию с российской корпорацией "Газпром", - сообщает "СП".

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль ранее предупредила страны Европы, что необходимо подготовиться к "газовому кризису". В Канаде на конференции по вопросам реформ на Украине топ-менеджер "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил о возможных перебоях в поставках российского газа.