Игорь Додон сообщил, что "Молдовагаз" вскоре сменит руководство, новое выберут по согласованию с "Газпромом"
4 июля 2019, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что Кишинёву нужно договориться с Россией о скидке на российский газ, и он надеется её получить. Подробности Додон разглашать пока не стал. Но молдавский президент сообщил, что уже начал проталкивать эту идею.
"Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность обсудить с высшим руководством России эту возможность", — цитирует слова Додона телеканал NTV.
Президент Молдавии поделился, что в Moldovagaz вскоре сменится руководство, а новое будут выбирать уже по согласованию с российской корпорацией "Газпром", - сообщает "СП".
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль ранее предупредила страны Европы, что необходимо подготовиться к "газовому кризису". В Канаде на конференции по вопросам реформ на Украине топ-менеджер "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил о возможных перебоях в поставках российского газа.