Путин сегодня в Ватикане встретится с папой Римским Франциском
4 июля 2019, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 4 июля, совершит рабочий визит в Италию и
в Ватикане российского лидера примет папа Римский Франциск. Путин уже прибыл в Италию.
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин начнет однодневный визит с посещения Ватикана , и на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. С Папой Римским Франциском российский президент, вероятно, обсудят ситуации в Сирии, в Донбассе - на юго-востоке Украины, а также диалог Русской православной и Римской католической церквей.
Путин не был на Апеннинах четыре года. Как отметил Ушаков, Путин не будет поднимать тему приглашения Папы Римского в Россию. По мнению помощника российского лидера, "надо принимать во внимание и межцерковную составляющую отношений, поскольку Папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви", - передает ТАСС. Ушаков отметил, что приглашение Папы Римского в Москву должно рассматриваться вместе с представителями РПЦ.
Перед визитом в Италию Путин дал большое интервью итальянской прессе.