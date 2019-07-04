Путин сегодня в Ватикане встретится с папой Римским Франциском

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 4 июля, совершит рабочий визит в Италию и

в Ватикане российского лидера примет папа Римский Франциск. Путин уже прибыл в Италию.

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Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин начнет однодневный визит с посещения Ватикана , и на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. С Папой Римским Франциском российский президент, вероятно, обсудят ситуации в Сирии, в Донбассе - на юго-востоке Украины, а также диалог Русской православной и Римской католической церквей.

Путин не был на Апеннинах четыре года. Как отметил Ушаков, Путин не будет поднимать тему приглашения Папы Римского в Россию. По мнению помощника российского лидера, "надо принимать во внимание и межцерковную составляющую отношений, поскольку Папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви", - передает ТАСС. Ушаков отметил, что приглашение Папы Римского в Москву должно рассматриваться вместе с представителями РПЦ.

Перед визитом в Италию Путин дал большое интервью итальянской прессе.