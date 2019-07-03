Экс-сотрудник Генштаба РФ предсказал разгром ВСУ в случае наступления на Донбасс

В случае наступления на Донбасс Вооруженные силы Украины будут разгромлены и разбиты. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генерального штаба.

Военный эксперт выразил сомнение в том, что Киев решится на полномасштабную агрессию против непризнанных ДНР и ЛНР. При этом, согласно точке зрения Сивкова, действующие власти Украины никогда не пойдут на перемирие и будут демонстративно нарушать минские договоренности. Напряженность на границе с республиками сохранится, полагает собеседник издания «Украина.ру».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский обозначил единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе.