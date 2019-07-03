The Guаrdian: на телефоны туристов на китайской границе устанавливают шпионское ПО

Стало известно, что китайские пограничники тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов, которые едут с территории Киргизии в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Отмечается, что устройства уносят в другую комнату, а позже отдают владельцам.

Согласно источнику, на границе сотрудники просят туристов разблокировать смартфон и отдать ним, такие правила касаются и фотоаппаратов. По словам путешественников, их не предупреждали об установке программ на их телефон или о сборе личных данных, - сообщает газета The Guаrdian.

По данным издания, специально разработанное шпионское ПО устанавливается на Android. Программа собирается информацию об интересе пользователя к теме экстремизма, соблюдает ли владелец телефона пост в Рамадан, интересуется ли турист трудами Далай-Ламы.

Что касается айфонов, их сканируют сразу на границе.

Туристы сообщили, что программу удаляли до того, как им возвращали телефон, но некоторые всё равно находили её у себя.

В издании не смогли выяснить, куда направляется собранная с телефонов информация и как давно метод применяется на практике. Каждый год Синьцзян-Уйгурский автономный район посещают около 100 млн внутренних туристов и иностранцев.