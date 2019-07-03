Владимир Зеленский озвучил единственный путь прекращения войны в Донбассе
3 июля 2019, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
Единственный путь прекращения военного конфликта на территории Донбасса – политико-дипломатический. Такую точку зрения в ходе своего визита в Канаду озвучил Владимир Зеленский, президент Украины.
Как пишет ФАН, глава государства выразил уверенность в том, что Киеву и его западным партнерам удастся «заставить Россию прекратить эскалацию», установить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освободить украинских пленных.
Власти Украины и Запад обвиняют Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных республик Донбасса. Российское руководство данные утверждения опровергает.
Ранее в среду сообщалось, что в сети опубликовали видео с последствиями массированного удара киевских военных по югу ДНР.