Владимир Зеленский озвучил единственный путь прекращения войны в Донбассе

Единственный путь прекращения военного конфликта на территории Донбасса – политико-дипломатический. Такую точку зрения в ходе своего визита в Канаду озвучил Владимир Зеленский, президент Украины.

Как пишет ФАН, глава государства выразил уверенность в том, что Киеву и его западным партнерам удастся «заставить Россию прекратить эскалацию», установить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освободить украинских пленных.

Власти Украины и Запад обвиняют Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных республик Донбасса. Российское руководство данные утверждения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что в сети опубликовали видео с последствиями массированного удара киевских военных по югу ДНР.