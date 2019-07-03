Эксперты выяснили, какие качества воспитывают в детях жители разных стран

Специалисты рассказали, какие качества хотят видеть в своих детях жители разных стран мира. Эксперты проанализировали принципы воспитания подростков в Британии, ЮАР, Саудовской Аравии, России, Испании и Польше.

Российские родители больше всего хотят видеть своих детей уверенными в себе. Эту черту характера как самую важную отметили 56% опрошенных людей. Подрастающее поколение должно быть также трудолюбивым, подчеркнули россияне, пишет News.ru.

А вот, например, родители из Польши полагают, что детям важно привить качества, необходимые для успешной карьеры. Около половины поляков считают высокое интеллектуальное развитие самым важным для ребёнка.