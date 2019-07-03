В Италии скинхедам дали срок за вербовку добровольцев на Донбасс

Суд Генуи вынес приговор троим людям. Их обвинили в вербовке наемников на войну на Донбассе. Об этом сообщила итальянская La Stampa.

Обвиненные в вербовке проходили по уголовному делу, возбужденному в Лигурии. Там в поле зрения итальянских силовиков попали скинхеды.

Фигурантами уголовного дела стали пятнадцать человек. Трое из них пока находятся в розыске. Следователи предполагают, что они до сих пор пребывают на территории Донбасса.

В число осужденных попали три человека: итальянец Антонио Катальдо, албанец Олси Крутани и уроженец Молдавии Владимир Вербицкий. Вербицкому вменили в вину сбор денег на войну. Крутани проходил как вербовщик и инструктор по рукопашному бою. Антонио Катальди был обвинен в наемничестве и в вербовке добровольцев.

Вербицкого приговорили к полутора годам. Итальянец и албанец получили по два года и восемь месяцев. Как сообщает La Stampa, это первые приговоры в Италии, которые вынесены участникам войны на Донбассе.