Секретарь Совбеза Украины оценил влияние Коломойского на Зеленского

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк пояснил, каков уровнь влияния олигарха Игоря на украинские власти. Его слова цитируют украинские СМИ.

Подтверждающих влияние бизнесмена на президента Украины фактов Данилюк пока не заметил. По крайней мере, в своей работе.

«Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям», — заявил Данилюк, — «Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу».

Тот факт, что главой администрации Зеленского стал Андрей Богдан, на Данилюка не произвел никакого впечатления. Богдан — это бывший адвокат олигарха, считающегося патроном президента Украины. Связи с Коломойским, по мнению секретаря украинского Совбеза, Богдану никак не мешают. Якобы он проводит самостоятельную политику.

С момента избрания Зеленского президентом Украины тема патронажа Коломойского стала одной из самых часто поднимаемых. В каждой из них представители новых властей убеждают в отсуствии этих связей.

Факты говорят об обратном. Как только Зеленский стал президентом, Коломойский тут же вернулся на Украину. Ранее он не мог себе этого позволить, так как был риск тут же подвергнуться уголовному преследованию. При Зеленском Коломойского никто не трогает. Мало того, олигарх уже через суд сумел опротестовать решение украинских властей о приватизации ПриватБанка, которое было вынесено при Порошенко.