Украинский эксперт назвал причину грядущего обвала рейтинга Владимира Зеленского

Рейтинг президента Владимира Зеленского, за которого на выборах главы государства проголосовали 73% пришедших на участки избирателей, через некоторое время обвалится. С таким прогнозом выступил украинский журналист Руслан Коцаба.

Эксперт назвал рейтинг Зеленского «рейтингом надежды». Президент не сможет оправдать завышенные ожидания граждан, поэтому уровень его поддержки в будущем резко снизится, процитировал Коцабу «ПолитНавигатор». По мнению журналиста, к окончанию первого года пребывания у власти Зеленского его рейтинг в лучшем случае составит 15% - 20%.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины подсчитал стоимость восстановления разрушенного войной Донбасса.