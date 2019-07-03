Новоизбранный президент Латвии разозлил латвийцев

Новоизбранный президент еще не успел вступить в свои права, но зато успел разозлить латвийцев. Дело в том, что на торжественное мероприятие, которое состоится 8 июля, в Латвийской национальной библиотеке, гостей пригласили без вторых половинок. Такого в истории Латвии еще не было! Есть недовольные.

Более того, в честь инаугурации жителей Латвии впервые приглашают послушать речь президента у памятника Свободы. Как объяснили в пресс-службе президента, эта новая традиция.

Интересно, а приживется ли новая традиция? Пока подданные нового президента Латвии недоумевают. Вообще, в Латвии не особо любят нарушать традиции.

Перед инаугурацией планируется произнесение Левитсом речей и клятвы в Сейме. После этого нынешний президент Раймондс Вейонис символически передаст ключи от Рижского замка новому президенту страны.

Далее, уже действующий президент отправится в Латвийскую национальную библиотеку, где пройдет торжественное мероприятие в честь инаугурации.

Данное мероприятие и вызвало скандал!

Дело в том, что в ЛНБ позвали гостей без вторых половинок. Почему?

Советник президента Айва Розенберги прокомментировала данную ситуацию так: «Это сделали намеренно – с целью пригласить как можно больше людей из самых разных отраслей. Приглашены около 800 человек, представляющие различные организации и те, кто внес вклад в развитие Латвии. Нет такого правила, которое обязывает приглашать супруга или супругу».

Новая тенденция вызвала бурю эмоций в социальных сетях. Многие задавали вопрос: «Сколько человек предадут мужа или жену, посетив мероприятие президента?»

Напомним, что новоизбранный президент г-н Левитс – первый глава государства, который собирается проводить государственные визиты без второй половины. Более того, он категорически против присутствия «половинок» на официальных мероприятиях.