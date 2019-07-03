Кадры ракетного удара по «гнездам» ополченцев Донбасса показал волонтер ВСУ

Волонтер Вооруженных сил Украины Юрий Мысягин опубликовал видео ракетного удара по позициям ополчения Донбасса, располагавшихся на терриконе. Ролик появился сегодня на YouTube-канале Мысягина.

На выложенных кадрах можно увидеть, как киевские военные бьют по позициям противотанковыми управляемыми ракетами. Выпущенные ВСУ боеприпасы уничтожили два «гнезда» противника, отметил волонтер в описании к обнародованному им видео.

Ранее в среду сообщалось, что в украинской Верховной Раде предупредили об угрозе наступления техногенной катастрофы в Донбассе. По данному вопросу высказался парламентарий Сергей Шахов.