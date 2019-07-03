Экс-командир ДНР заявил об обострении в Донбассе и «удручающих» потерях ополчения

Обстановка в зоне конфликта в Донбассе постепенно обостряется, ополченцы несут потери. Об этом говорится в посте, размещенном на странице бывшего командира ДНР Игоря Стрелкова в социальной сети «ВКонтакте».

Стрелков написал, что наиболее напряженная ситуация сложилась в настоящий момент в районе Горловки, Докучаевска, Коминтерново, на северо-западе и юго-западе Донецка. Информацию о потерях Народной милиции экс-командир раскрывать не стал, сославшись на то, что эти сведения «достаточно удручающие».

Ранее в среду сообщалось, что украинский офицер Дмитрий «Мюллер» опубликовал видео уничтожения станций разведки ДНР.