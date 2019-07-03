Видео уничтожения ВСУ станций разведки армии ДНР опубликовал украинский офицер

В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение станций разведки Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Данный ролик выложил на своей странице в соцсети Facebook офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий «Мюллер».

Как отметил офицер в комментарии к видео, киевские военные ударили по объектам, располагавшимся в Тельмановском районе Донецкой области, 26 июня. По словам «Мюллера», противник потерял две станции, двух человек убитыми и трех ранеными.

Ранее на текущей неделе в Донецке озвучили информацию о новых потерях Народной милиции в результате обстрелов территории ДНР украинскими силовиками.