В Грузии совершено нападение на туристов из России

В Грузии несколько экстремистов агрессивно отреагировали на присутствие на улице машины с российскими номерами. В автомобиле находились три человека: мужчина и две женщины.

Сообщается, что радикально настроенные жители Грузии заблокировали машину и стали выкрикивать оскорбления и националистские лозунги. Затем они достали из своих автомобилей флаги Грузии и Украины, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал с 8 июля остановить авиасообщение между Россией и Грузией из-за угрозы безопасности российских граждан в связи с протестами в Тбилиси.