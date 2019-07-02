Евросоюз согласовал кандидатуры на ключевые посты Европы

Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры на основные позиции. Об этом сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Так, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

"Евросовет избрал Шарля Мишеля на пост своего нового главы. Евросовет выдвигает Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне", - сообщил Туск в социальной сети.

Напомним, о кандидатурах на ключевые посты в Европейском союзе лидеры стран объединения не смогли договориться на саммите 21 июня. В итоге был назначен внеочередной саммит, который проходит сегодня в Брюсселе.