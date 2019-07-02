Лукашенко «напугал» белорусов защитой России

Президент Белоруссии заявил, что республика должна сама защищать свой суверенитет и независимость. Речь была приурочена ко Дню независимости Беларуси. Она опубликована на официальном сайте главы государства.

Слова Лукашенко полыхали военной риторикой. Он вспомнил про Великую Отечественную войну. А потом перешел к современности. Лидер Белоруссии пояснил, что есть несколько способов защиты суверенитета:

«Если мы сильно попросим, они нам пообещают», — начал фантазировал Лукашенко на тему защиты Белоруссии силами НАТО: «Вы хотите этого варианта? Я – нет».

Вторым вариантом лидер Белоруссии назвал военную мощь Российской Федерации: «В качестве другого варианта - можно попросить у России, чтобы "они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться... Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу»

Третьим вариантом, который назвал Лукашенко, стала защита белоруссов самих себя.