Стали известны новые потери армии ДНР в результате ударов Киева по Донбассу

Народная милиция ДНР понесла потери в результате новых ударов киевских военных по Донбассу. Соответствующую информацию огласил на брифинге Даниил Безсонов, спикер военного ведомства самопровозглашенного государства.

Безсонов рассказал представителям СМИ, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали районы семнадцати населенных пунктов, находящихся под контролем властей республики. Под огнем противника погиб один боец Народной милиции, трое ранены.

Ранее сегодня сообщалось, что в Верховной Раде предсказали будущее Донбасса в случае выполнения минских договоренностей. По данному вопросу высказался парламентарий Андрей Билецкий.