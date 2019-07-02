В случае выполнения минских договоренностей Донбасс ждет судьба Северного Кипра. С соответствующим прогнозом выступил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, который является основателем полка «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России).

По словам парламентария, «Минский формат» принесет Украине «ужасный мир». Киев получит «ситуацию как с Северным Кипром, когда конфликт будет заморожен на десятилетия». Такое положение дел не даст бывшей советской республике развиваться, привело точку зрения Билецкого ИА REGNUM.

Ранее сегодня сообщалось, что военные самопровозглашенной ДНР уничтожили украинских морпехов в боестолкновении, произошедшем в районе города Мариуполя.